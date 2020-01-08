Kaçak sigaraları kargoyla göndermeye çalışan 2 şüpheli yakalandı

08.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:22

Gaziantep'te gümrük kaçağı sigaraları kargoyla göndermek isteyen 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, fiziki takibe aldıkları 2 zanlıyı, kargo şirketinden gümrük kaçağı sigara göndermeye çalışırken yakaladı.

Emniyete götürülen zanlıların buradaki ifadesi doğrultusunda bazı adreslerde arama yapan ekipler, 9 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ve 1 pompalı tüfek ele geçirdi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA