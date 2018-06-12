Kaçak Sigaraları Demir Profillerin İçine Gizlemiş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, 29 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde şüpheli kamyonda yapılan aramada, demir profiller içerisine gizlenmiş 29 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.