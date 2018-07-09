Kaçak Sigaraları Bilgisayar Kasası ve Fırına Saklamışlar

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan kamyonda bilgisayar kasaları ve fırınların içerisine gizlenmiş 3 bin 130 paket kaçak sigara ile 900 paket pipo tütünü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolun İstanbul istikametinde yapılan yol kontrolünde, doğu illerinden İstanbul'a giden bir kamyonu durdurdu.

Kamyonun kasasında yapılan aramada, bilgisayar kasaları ve elektrikli fırınların içerisine yerleştirilmiş 3 bin 130 paket sigara ile 900 paket kaçak pipo tütünü ele geçirildi.

Kamyonda bulunan R.D. ile N.C. gözaltına alındı.