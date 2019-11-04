Kaçak sigaraları alüminyum folyoyla gizlemeye çalışmışlar

04.11.2019 12:55

ADANA'da, depoya düzenlenen baskında, 17 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı. Kaçak sigaraların, X- Ray cihazlarında görünmemesi için alüminyum folyoyla kaplandığı ortaya çıktı.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki depoda gümrük kaçağı sigaralar olduğunu belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, alüminyum folyoyla kaplı 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Depodaki 6 kişi ise gözaltına alındı. Yasa dışı yollardan ülkeye getirilen sigaraların, X- Ray cihazlarında görünmemesi için alüminyum folyo ile kaplandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 kişi, adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA