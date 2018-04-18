Kaçak Sigaralar İçin Elektrikli Hidrolik Sistem Yapmışlar

Diyarbakır'da kamyonetin kasa bölümüne özel yapılmış elektrikli hidrolik sistemle çalışan zulada 11 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürülüğü ekipleri şüphe üzerine Silvan yolu üzerinde bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan incelemede kasa bölümünde özel yapılmış elektrikli hidrolik sistemle çalışan zula yapıldığı tespit edildi. Zulada yapılan aramada 11 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.