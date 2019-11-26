“Kaçak sigara ve kayıt dışı açık tütünde vergi kaçağı 8 milyar liraya ulaşabilir”
2019 yılında gerçekleşen fiyat artışlarından sonra yükselişe geçen kaçak konusunu artışı değerlendiren Marka Koruma Grubu Sözcüsü Aslıhan Aydınlık "2019 yılı sonunda devlet kaçak sigara ve kayıt dışı açık tütün nedeniyle yaklaşık 8 milyar TL'lik vergi kaybı yaşayabilir" dedi.
26.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:38
2019 yılında gerçekleşen fiyat artışlarından sonra yükselişe geçen kaçak konusunu artışı değerlendiren Marka Koruma Grubu Sözcüsü Aslıhan Aydınlık "2019 yılı sonunda devlet kaçak sigara ve kayıt dışı açık tütün nedeniyle yaklaşık 8 milyar TL'lik vergi kaybı yaşayabilir" dedi.
Kaynak: Dunya.com