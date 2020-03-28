Kaçak sigara üretim yerine jandarma baskını: 1 gözaltı
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Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa

Kaçak sigara üretim yerine jandarma baskını: 1 gözaltı

Eskişehir'de, kaçakçılıkla mücadele kapsamında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 kişi yakalandı.

28.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:17
Kaçak sigara üretim yerine jandarma baskını: 1 gözaltı

Eskişehir'de, kaçakçılıkla mücadele kapsamında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 kişi yakalandı. Operasyonda; binlerce makaron, yüzerce kilo kaçak tütün ve ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; olay Tepebaşı ilçesi Keskin Mahallesinde yaşandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bahsi bulunan mahallede tütün ve sigara imalathanesi bulunduğu ve üretilen malzemelerin piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edildiği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri, alınan arama ve el koyma kararı ile gerçekleştirdiği operasyonda şüpheli H.İ.Y. isimli şahsı yakaladı.

Ayrıca ekipler, şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde; 110 adet tütün doldurma makinesi, 39 adet filtreli sigara sarım makinesi, 2 adet kompresör, 232 kilogram tütün, 52 bin 427 adet makaron, 7 kilogram nargile tütünü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız 9 milimetre tabanca ele geçirildi.

Öte yandan olayla ilgili ele geçirilen malzeme ve suçta kullanılabileceği değerlendirilen silahlara el konulurken, şüpheli hakkında ise, Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan işlem başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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