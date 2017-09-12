Kaçak Sigara Satıcısına Baskın

Erzurum'da kaçak sigara satışı yapan bir işyerine yapılan baskında bin 86 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, önceki gün Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timlerince F.A. isimli şahsa ait dükkanda kaçak sigara satışı yapıldığı tespit edildi. Dükkanda yapılan aramada bin 86 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken satışı yapan şüpheli F.A. hakkında adli işlem başlatıldı. - ERZURUM