Kaçak sigara satanlara polis göz açtırmıyor

Kaçak sigara satanlara polis göz açtırmıyor

Balıkesir'de polis ekipleri kaçak sigara satan iş yerine yaptığı operasyonda, 90 adet puro, 18 paket sigara, 319 adet alkolü içki yapımında kullanılan aroma, 200 paket sigara filtresi ve 202 paket sigara sarma kağıdı ele geçirdi.

20.10.2019 11:28
Kaçak sigara satanlara polis göz açtırmıyor

Balıkesir'de polis ekipleri kaçak sigara satan iş yerine yaptığı operasyonda, 90 adet puro, 18 paket sigara, 319 adet alkolü içki yapımında kullanılan aroma, 200 paket sigara filtresi ve 202 paket sigara sarma kağıdı ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün kaçakçılığına yönelik çalışmalarında hız kesmiyor. Bir iş yerine yapılan operasyonda, 90 adet puro, 18 paket sigara, 319 adet alkolü içki yapımında kullanılan aroma, 200 paket sigara filtresi ve 202 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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