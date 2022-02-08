Kaçak sigara operasyonunda 76 kilo tütün ele geçirildi - Haberler
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Kaçak sigara operasyonunda 76 kilo tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaçak sigara operasyonunda 76 kilo tütün ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından işyerine yapılan operasyonda 76 kilograma yakın kıyılmış tütün ele geçirildi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından işyerine yapılan operasyonda 76 kilograma yakın kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde T.R.B. (40) isimli şahsın kendisine ait işyerinde kaçak sigara satışı yaptığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde işyerinden 75 bin 900 gram kıyılmış tütün, 351 adet dolu makaron sigara ve 621 adet tütün sarma kağıdı ele geçirildi. T.R.B. isimli şüpheli şahıs ise gözaltına alınırken olayla ilgili adli tahkikata başlandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Kocaeli, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Haber

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