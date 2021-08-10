Kaçak sigara operasyonuna 3 gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 33 bin 410 paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 33 bin 410 paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesindeki bir depoda yüklü miktarda kaçak sigara bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, sigaraların yüklenmesi sırasında operasyon düzenledi. Depodaki aramada 33 bin 410 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, depodaki FK., H.K. ve İ.Ö.'yü gözaltına alıp sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı