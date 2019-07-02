Kaçak sigara operasyonları

İstanbul'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir ayda düzenlenen operasyonlarda, 55 bin 865 paket kaçak sigara, 17 bin 690 kaçak puro, 7 ton 786 kilogram kaçak pipo tütünü, 41 ton 500 kilogram kaçak nargile tütünü, 21 ton 581 kilogram kaçak sigara tütünü ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20 Mayıs ile 21 Haziran tarihleri arasında Fatih, Tuzla, Sancaktepe, Küçükçekmece, Güngören, Beykoz ve Bağcılar'da düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 49 kişiden 35'i yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 55 bin 865 paket kaçak sigara, 17 bin 690 kaçak puro, 7 ton 786 kilogram kaçak pipo tütünü, 41 ton 500 kilogram kaçak nargile tütünü, 21 ton 581 kilogram kaçak sigara tütünü, 51 bin 800 boş makaron, 220 bin dolu makaron ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan 35 şüpheliden 20'si savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 10'u tutuklanırken 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 14 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA