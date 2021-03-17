Kaçak sigara malzemelerine izin yok

Malatya polisi kaçak sigara malzemeleri satanlara göz açtırmayarak 66 bin 400 adet bandorolsüz makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçak sigara malzemeleri satanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, bir şahsın güneydoğu illerinden gümrük kaçağı makaron getirerek Malatya'da satış yaptığı bilgileri elde edildi. Şahsın ikametinde yapılan aramada, 66 bin 400 adet bandorolsüz makaron ele geçirildi.

Şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı