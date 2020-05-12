Kaçak sigara makaronları ele geçirildi: 3 gözaltı
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda koliler içerisinde çok sayıda sigara makaronu ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda koliler içerisinde çok sayıda sigara makaronu ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik takip üzerine Bağcılar'da operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilere ait 2 araçta yapılan aramalarda çok sayıda kaçak sigara makaronu ele geçirildi.
2 minibüs dolusu kaçak sigara makaronu
Kaçakçılık polisinin Bağcılar'da yaptığı baskında ele geçirilen sigara makaronları koliler halinde 2 adet minibüse güçlükle sığdırılabildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA