Kaçak şekilde yavru aslan ve piton yılanı besleyen 3 kişi gözaltına alındı
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İstanbul, Sarıyer, Güncel

Kaçak şekilde yavru aslan ve piton yılanı besleyen 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da ticareti özel izine tabi olan yavru aslan ve piton yılanını evlerinde besleyen İranlı 3 kişi gözaltına alındı.

12.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:19
Kaçak şekilde yavru aslan ve piton yılanı besleyen 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da ticareti özel izine tabi olan yavru aslan ve piton yılanını evlerinde besleyen İranlı 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan bir yavru aslan ile piton yılanının yasa dışı yollarla yurda getirildiği ve Sarıyer'de bir evde beslenildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, İranlı 3 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılara, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapıldı.

Evdeki aramada bulunan yavru aslan ve piton yılanının ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Kaçak şekilde yavru aslan ve piton yılanı besleyen 3 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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