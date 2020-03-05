Kaçak Sebze ve Meyveye Karşı Salihli'de Denetim
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı hal zabıta ekipleri Salihli'de, Gölmarmara yolu üzerinde kente kaçak giriş yapmak isteyen sebze ve meyve kamyonlarına karşı denetim yaptı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığına bağlı hal zabıta ekipleri, şehre kaçak sebze ve meyve girişini önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.
Yapılan denetimlerde araçlarda yer alan ürünlerin hal kayıt sistemine bildiriminin olup olmadıkları, barkodları, faturaları kontrol edildi. Denetimlerle ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, üretici ve tüketicilerin korunması ve kaçak sebze-meyve girişinin önlenmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti.
Kaynak: Bültenler