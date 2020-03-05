Kaçak Sebze ve Meyveye Karşı Salihli'de Denetim

05.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:59

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığına bağlı hal zabıta ekipleri, şehre kaçak sebze ve meyve girişini önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Yapılan denetimlerde araçlarda yer alan ürünlerin hal kayıt sistemine bildiriminin olup olmadıkları, barkodları, faturaları kontrol edildi. Denetimlerle ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, üretici ve tüketicilerin korunması ve kaçak sebze-meyve girişinin önlenmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Bültenler