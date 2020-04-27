Kaçak salep soğanı toplayanlara 153 bin TL ceza kesildi
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Kaçak salep soğanı toplayanlara 153 bin TL ceza kesildi

Elazığ'da kaçak olarak 2 kilogram salep soğanı toplayan 2 kişiye biyolojik çeşitliğinin tahrip edilmesi suçundan 147 bin 494 lira, korona virüs tedbirlerini ihlalden ise 6 bin 300 TL olmak üzere toplam 153 bin 794 TL'lik para cezası kesildi.

Kaçak salep soğanı toplayanlara 153 bin TL ceza kesildi
27.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:51

Elazığ'da kaçak olarak 2 kilogram salep soğanı toplayan 2 kişiye biyolojik çeşitliğinin tahrip edilmesi suçundan 147 bin 494 lira, korona virüs tedbirlerini ihlalden ise 6 bin 300 TL olmak üzere toplam 153 bin 794 TL'lik para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Alacakaya ilçesinde koruma altında olan salep soğanı ile ilgili çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Diyarbakır'dan gelen şüpheliler B.K. ve A.S.'nin salep soğanı topladıkları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, yaptığı araştırma ile şahısların yerlerini tespit ederek operasyon yaptı. 2 şüpheli salep soğanı toplarken suç üstü yakalandı. Suçüstü yakalanan şahısların yaklaşık 2 kilogram salep soğanı topladığı ortaya çıktı.

Salep soğanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, 2 kişiye biyolojik çeşitliğinin tahrip edilmesi suçundan 147 bin 494 lira para cezası kesildi. Ayrıca 2 şahsa da izin belgesi olmadan Korona virüs tedbirlerini ihlal ederek şehir dışından geldikleri için 3 bin 150'şer TL para cezası uygulandı. Toplam 153 bin 794 TL para cezası kesilen şahıslardan ele geçirilen salep soğanlarının yerine ekiminin yapılacağı aktarıldı.

10 gün önce de 307 bin TL para cezası kesilmişti

Elazığ'da 10 gün önce de 50 kilogram salep soğanı toplayan 4 kişi yakalanmıştı. Yine jandarma ekipleri tarafından yakalanan 4 kişiye biyolojik çeşitliliği tahripten 294 bin 988 TL, izin belgesiz şehir dışından geldikleri için ise 12 bin 600 TL olmak üzere toplam 307 bin 588 TL ceza kesilmişti.

Ele geçirilen salep soğanları ise yeniden ekiminin yapılması için muhafaza altına alındığı bildirilmişti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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