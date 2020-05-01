Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi

Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi Elazığ'da son 2 hafta içerisinde salep soğanı toplarken yakalanan 12 kişiye hem biyolojik çeşitliliği tahripten hemde Korona virüs tedbirlerini ihlalden toplamda 922 bin 604'lik para cezası kesildi Elazığ'da kaçak olarak yüklü...

Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi

Elazığ'da son 2 hafta içerisinde salep soğanı toplarken yakalanan 12 kişiye hem biyolojik çeşitliliği tahripten hemde Korona virüs tedbirlerini ihlalden toplamda 922 bin 604'lik para cezası kesildi

ELAZIĞ - Elazığ'da kaçak olarak yüklü miktarda salep soğanı toplayan 6 kişiye biyolojik çeşitliğinin tahrip edilmesi suçundan 442 bin 482 lira korona virüs tedbirlerini ihlalden ise 18 bin 900 TL olmak üzere toplam 461 bin 382 TL'lik para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Arıcak ilçesi sınırlarında koruma altında olan salep soğanı ile ilgili çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bazı şüphelilerin salep soğanı topladıkları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, yaptığı araştırma ile şahısların yerlerini tespit ederek baskın yaptı. 6 şüpheli salep soğanı ile yakalandı. Yakalanan şahısların 60 kilogramdan fazla salep soğanı ele geçirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilip, yerinde ekimi gerçekleştirildi.

6 kişiye biyolojik çeşitliğinin tahrip edilmesi suçundan 442 bin 482 lira para cezası kesildi. Ayrıca 6 şahsa da izin belgesi olmadan Korona virüs tedbirlerini ihlal ederek şehir dışından geldikleri için her birine 3 bin 150'şer TL para cezası daha uygulanan şahıslara toplam yazılan ceza miktarının 461 bin 382 TL olduğu öğrenildi.

15 günde yazılan ceza miktarı 1 milyon liraya yaklaştı

Biyolojik çeşitliliği ihlal ederek salep soğanı toplarken yakalanan kişi sayısı 15 günde 12 oldu. Daha öncede Alacakaya ilçesinde 50 kilogram salep soğanı toplayan 4 kişi yakalanmıştı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan 4 kişiye biyolojik çeşitliliği tahripten 294 bin 988 TL, izin belgesiz şehir dışından geldikleri için ise 12 bin 600 TL olmak üzere toplam 307 bin 588 TL ceza kesilmişti.Ondan sonra ise 2 kişi daha aynı ilçede salep soğanı toplarken suç üstü yakalanmış yine biyolojik çeşitliğinin tahrip edilmesi suçundan 147 bin 494 lira, korona virüs tedbirlerini ihlalden ise 6 bin 300 TL olmak üzere toplam 153 bin 794 TL'lik para cezası kesilmişti.

Kentte son 15 günde 100 kilodan fazla salep soğanı ile yakalanan toplam 12 kişiye kesilen ceza miktarının 922 bin 604 TL olduğu öğrenildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Jandarma ekiplerinin sürekli bölgede çalışma yaptığı ve bu tür girişimlere müsaade edilmeyeceği bildirildi.

Kaynak: İHA