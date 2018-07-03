Kaçak Salep Pahalıya Patladı

Kaçak Salep Pahalıya Patladı

Sivas’ta kaçak salep toplayan 4 kişiye toplamda 194 bin 500 TL para cezası kesildi.

Kaçak Salep Pahalıya Patladı

Sivas'ta kaçak salep toplayan 4 kişiye toplamda 194 bin 500 TL para cezası kesildi.

Sivas'ta kaçak toplanan salepler 4 kişiye pahalıya patladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında 4 kişi izinsiz olarak topladıkları 20 kilo salep bitkisi ile yakalandı. Ekipler tarafından 4 kişiye toplamda 194 bin 500 TL para cezası kesildi. - SİVAS

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