Kaçak sağlık ürünü operasyonu

03.09.2019 10:23

Bağcılar'da, piyasaya sürülmek üzere Çin'den getirildiği belirlenen, zayıflama ve cinsel içerikli ilaçların da arasında bulunduğu 1 milyon 124 bin 453 hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün yasa dışı yollarla Çin'den Türkiye'ye getirttiği zayıflama ve cinsel içerikli ilaç ve ürünleri piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 28 Ağustos'ta Bağcılar'da bir ofis ve 6 depoya düzenlediği operasyonda, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, yasal izni bulunmayan 1 milyon 124 bin 453 hap, 9 bin 360 şişe cinsel içerikli hap yapımında kullanılan sıvı, 13 kilo 650 gram cinsel içerikli hap yapımında kullanılan ham madde, 100 cinsel içerikli ürün kutusu ile 2 ambalajlama aleti bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA