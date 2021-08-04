Kaçak parfüm üretim merkezine operasyon
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Kaçak parfüm üretim merkezine operasyon

Kaçak parfüm üretim merkezine operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dikili ilçesinde kaçak parfüm üretimi yapıldığı belirlenen bir kozmetik firmasında jandarma tarafından yapılan aramada, 50 cc'lik şişelerde toplam 20 bin 998 adet parfüm ve 221 adet bidon içerisinde toplam 984 litre parfüm ele geçirildi.

Dikili ilçesinde kaçak parfüm üretimi yapıldığı belirlenen bir kozmetik firmasında jandarma tarafından yapılan aramada, 50 cc'lik şişelerde toplam 20 bin 998 adet parfüm ve 221 adet bidon içerisinde toplam 984 litre parfüm ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, halk sağlığının korunması, her türlü kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla Dikili Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, Dikili'de kaçak parfüm üretildiği bilgisine ulaşıldı. İslamlar Mahallesinde bulunan bir kozmetik firmasında, halk sağlığına aykırı şekilde izinsiz parfüm üretimi yapıldığı tespit edildi. Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada, çeşitli markalarda toplam 50 cc'lik şişelerde toplam 20 bin 998 adet parfüm ve 221 adet bidon içerisinde toplam 984 litre parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı. - İZMİR

Kaçak parfüm üretim merkezine operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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