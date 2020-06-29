Kaçak parfüm satmak isterken yakalandı
Denizli'de, farklı markalarda kaçak parfümleri satmak isteyen şahsa düzenlen operasyonda onlarca kaçak parfüm ele geçirildi.
29.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:29
Denizli'de, farklı markalarda kaçak parfümleri satmak isteyen şahsa düzenlen operasyonda onlarca kaçak parfüm ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
Denizli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri farklı markalarda kaçak parfüm satışı gerçekleştiren şahsa yönelik operasyon düzenledi. Kent genelinde her türlü kaçakçılığın önüne geçmek amacıyla düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken 93 adet kaçak parfüm ele geçirildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA