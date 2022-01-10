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Kaçak ördek avlayan şahsa ceza

Kaçak ördek avlayan şahsa ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak olarak avlanan 1 kişiye ceza yazıldı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak olarak avlanan 1 kişiye ceza yazıldı.

Ekiplerce hafta sonu Kayseri'nin çeşitli noktalarında yapılan denetimlerde avcıların yasalar çerçevesinde av yapıp yapmadığı denetlenirken ses cihazıyla ördek avı yapan bir kişiye idari işlem uygulandı. Ayrıca ekiplerce av esnasında kullanılan ses cihazına da el konuldu. - KAYSERİ

Kaçak ördek avlayan şahsa ceza

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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