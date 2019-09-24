Kaçak olarak yurda sokulmak istenilen köpek yavruları koruma altına alındı

24.09.2019 11:04

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenilen 11 köpek yavrusu bulunarak koruma altına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Bulgaristan çifte vatandaşı bir kişi otomobille Türkiye'ye giriş yaptığı sırada Kara Kapıları Taşıt Takip Programı, bu kişinin önceden kaçakçılık olayına karıştığına ilişkin uyarı verdi.

Uyarı üzerine otomobil x-ray tarama cihazına yönlendirilirken, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli de x-ray taraması öncesinde otomobili fiziki kontrole tabi tuttu.

Ekipler, otomobildeki çantada çeşitli cinslerde 11 köpek yavrusu bulunduğunu belirledi.

Otomobile ve köpeklere el konulurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İfadesi alınarak serbest bırakılan otomobil sürücüsüne, Edirne Orman İşletme Müdürlüğünce idari para cezası kesildi.

Köpek yavruları, bakım ve kontrolleri yapılmak üzere Hayvan Hakları Federasyonuna teslim edildi.

Kaynak: AA