Kaçak olarak karaca avlayan 2 kişiye 10 bin 294 lira para cezası verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaçak olarak karaca avlayan 2 kişiye 10 bin 294 lira para cezası verildi

Kaçak olarak karaca avlayan 2 kişiye 10 bin 294 lira para cezası verildi
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da kaçak olarak karaca avladıkları belirlenen 2 kişiye 10 bin 294 lira para cezası kesildi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kaçak olarak karaca avladıkları belirlenen 2 kişiye 10 bin 294 lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında, yasa dışı olarak avlandığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Avladıkları karaca ile silahlara el konulan bu kişilere 10 bin 294 lira para cezası uygulandı.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title