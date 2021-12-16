Kaçak olarak karaca avlayan 2 kişiye 10 bin 294 lira para cezası verildi
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da kaçak olarak karaca avladıkları belirlenen 2 kişiye 10 bin 294 lira para cezası kesildi.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kaçak olarak karaca avladıkları belirlenen 2 kişiye 10 bin 294 lira para cezası kesildi.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında, yasa dışı olarak avlandığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.
Avladıkları karaca ile silahlara el konulan bu kişilere 10 bin 294 lira para cezası uygulandı.
AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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