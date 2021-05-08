Kaçak okeyde hesap 26 bin 271 lira tuttu

Sivas'ta korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak okey oynayan şahıslara toplamda 26 bin 271 lira para cezası uygulandı.

Sivas'ta korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak okey oynayan şahıslara toplamda 26 bin 271 lira para cezası uygulandı.

Sivas'ta korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak bir oyun salonunda okey oynatıldığı ihbarını alan Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri hemen harekete geçti. Oyun salonuna yapılan baskında iş yeri sahibi ile birlikte içeride 14 kişinin olduğu tespit edildi. Okey oynayan şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 427'şer lira, maske takmadıkları için 900'er lira, sosyal mesafe kuralına uymadıklarından 427'şer lira, iş yeri sahibine ise iş yerini açarak kuralları ihlal ettiği için 3 bin 469 lira olmak üzere toplamda 26 bin 271 lira idari para cezası uygulandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı