Kaçak Ocaktaki Göçükte Ölen 2 Madenci Toprağa Verildi (2)

'ERKAN, BİZ SENSİZ NE YAPACAĞIZ' DİYE FERYAT ETTİ

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçilerden Erkan Conkur, Bartın'a bağlı Serdar köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Conkur'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze camiye götürülürken, Conkur'un dayısının eşi Emine Sakar, "Erkan, biz sensiz ne yapacağız? Şimdi gittin, geride 2 çocuk bıraktın. Böyle mi bırakacaktın? Canım, güle güle git. Annene, babana, dayılarına selam söyle kuzum" diye feryat etti.

Erkan Conkur'un oğlu Asilhan (12) ile eşi Lalehan Conkur ise cenazenin evden götürüldüğü sırada gözyaşlarına boğuldu. Köy camisinde ikindi vakti kılınan namazın ardından Erkan Conkur'un cenazesi, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

KAÇAK OCAĞIN SAHİBİ TUTUKLANDI

Öte yandan kaçak maden ocağının sahibi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Şenol M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan Şenol M., 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan tutuklandı.