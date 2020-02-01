Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor (6)
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Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor (6)

MURAT OVAZ'IN CESEDİ ÇIKARILDIZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden Murat Ovaz'ın cesedi, 25 saat süren çalışmanın ardından ocaktan çıkarıldı.

01.02.2020 00:34 | Son Güncelleme: 01.02.2020 00:34
Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor (6)

MURAT OVAZ'IN CESEDİ ÇIKARILDI

Zonguldak'ın ilçesinde, kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden Murat Ovaz'ın cesedi, 25 saat süren çalışmanın ardından ocaktan çıkarıldı. TTK tahlisiye ekiplerinin çalışması sonucu göçükten çıkarılan Ovaz'ın cesedi, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ovaz ve Sebahattin Kalaycıoğlu'nun cenazeleri yarın toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
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