Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor (5)DİĞER İŞÇİNİN DE CESEDİNE ULAŞILDIZonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte Sabahattin Kalaycıoğlu'nun cenazesi çıkarılırken, Murat Ovaz'ın da cesedine ulaşıldığı bildirildi.

31.01.2020 23:57 | Son Güncelleme: 31.01.2020 23:59
Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor (5)

DİĞER İŞÇİNİN DE CESEDİNE ULAŞILDI

'ın ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte Sabahattin Kalaycıoğlu'nun cenazesi çıkarılırken, Murat Ovaz'ın da cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

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: Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor
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