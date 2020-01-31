Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor(4)BİR İŞÇİNİN CESEDİ OCAKTAN ÇIKARILDIZonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçinin cesedi çıkarıldı.

31.01.2020 19:53 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:55
Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor(4)

BİR İŞÇİNİN CESEDİ OCAKTAN ÇIKARILDI

'ın ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçinin cesedi çıkarıldı. İşçilerden Sebahattin Kalaycıoğlu'nun cesedi, 20 saat süren kurtarma çalışmasının ardından ocaktan çıkartılarak ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, diğer işçiyi göçüğün olduğu bölgeden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor
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