Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor

31.01.2020 07:46 | Son Güncelleme: 31.01.2020 07:46

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz'ı kurtarma çalışmaları 8 saattir devam ediyor.

Göçük, dün saat 23.00 sıralarında Bölüm Mahallesi'nde bulunan kömür ocağında meydana geldi. Geçen yıl 12 Kasım tarihinde mühürlenmesine rağmen, O.A. tarafından kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine ocağa Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. TTK ekipleri oksijen maskeleriyle ocağa inerek işçileri kurtarma çalışması başlattı.8 saattir süren çalışmalarda işçilere henüz ulaşılamadı. Çevre ocaklarda çalışan işçilerin de destek verdiği kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,

Kaynak: DHA