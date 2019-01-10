Kaçak Nargile Tütünü İmalathanesine Operasyon

Gaziantep'te kaçak nargile tütünü ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nizip ilçesi Yeşilevler Mahallesinde bulunan bir yem fabrikasının deposunda kaçak nargile tütünü imal edildiğini belirledi.

İmalathaneye düzenlenen operasyonda, 400 kilogram satışa hazır nargile tütünü ile üretimde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, depoyu işleten Suriye uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA