Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın
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Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın

11.03.2021 11:02 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:17
Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın

Gaziantep'te evini kaçak nargile tütünü imalathanesine dönüştüren M.H'nin evine baskın düzenleyen ekipler 178 kilo nargile tütünü ile nargile tütünü üretiminde kullanılan malzeme ele geçirdi.

Gaziantep'te evini kaçak nargile tütünü imalathanesine dönüştüren M.H'nin evine baskın düzenleyen ekipler 178 kilo nargile tütünü ile nargile tütünü üretiminde kullanılan malzeme ele geçirdi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Malazgirt Mahallesi'nde bir evin içinde ve deposunda sağlıksız koşullarda kaçak nargile malzemesi üretildiğini tespit etti. M.H isimli şahsın adresine baskın düzenleyen ekipler adreste yapılan aramada 178 kilo nargile tütünü, 532 kilo nargile katkı malzemesi, 7 bin 680 adet boş nargile paketi, bin 400 kilo nargile yapımında kullanılan talaş nargile aroması, renklendirici ve nargile yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli M.H hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın
Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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