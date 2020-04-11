Kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Bursa'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

11.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:38
Kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Bursa'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda nargile tütünü imalatı yaptığı tespit edilen A.Y. isimli şahsın İnegöl ilçesinde evi ve evin müştemilatında baskın yaptı. Yapılan baskında 1 adet kıyma makinesi, 2 adet tüp, 1 adet ocak, 1 adet elektronik terazi, 1 adet paketleme makinesi, 310 kilo kıyılmış nargile tütünü, 153 litre nargile yapımında kullanılan farklı aromalı nargile şerbeti, 3800 adet nargile paketi, 18 adet boş kova ve 641 adet marka etiketi ele geçirildi. Şüpheli A.Y. gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İHA

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