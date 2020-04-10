Kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince bir iş yerinde kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

10.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:09
Kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince bir iş yerinde kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde bulunan bir iş yerinde yapılan aramalarda 15 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Nargile tütünlerine el konulurken işletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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