Kaçak nargile tütünlerini salça kovalarının içine saklamışlar
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Kaçak nargile tütünlerini salça kovalarının içine saklamışlar

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, salça dolu kovalara saklanmış 41 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

29.08.2020 10:36 | Son Güncelleme: 29.08.2020 10:40

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, salça dolu kovalara saklanmış 41 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda, 1139 cinsel içerikli ilaç, 290 gümrük kaçağı sigara, 87 şişe gümrük kaçağı içki ile salça kovalarının içerisine saklanmış 41 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü bulundu.

Kaçakçılık suçlamasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak nargile tütünlerini salça kovalarının içine saklamışlar

Kaynak: AA

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