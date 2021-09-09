Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı
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Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı Van'ın Gevaş ilçesinde kaçak mülteci taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde kaçak mülteci taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, Gevaş-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Dokuzağaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Van'dan Bitlis istikametine seyir halinde olan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kasında minibüste bulunan 40 düzensiz göçmenden 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, polis, 112 Acil Servis, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarmak Ekibi ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na bağlı Gevaş İlçe Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken yaralılar, ekipler tarafından yola çıkarılarak ambulanslar Van'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı
Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı
Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı
Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı
Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı
Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı
Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz

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