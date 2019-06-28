Kaçak moloz dökenler belediye başkanına yakalanırsa

İzmir'de, Buca'nın mahallelerine yaptığı ziyaretin ardından Söğütlü girişinde iki kamyonun boş tarlaya moloz döktüğünü gören Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, suçüstü yaptı. Bölgeye belediye zabıtası, jandarma ve büyükşehir yetkililerini çağırarak işlem başlatıldı.

İzmir'in akciğerleri konumunda olan Buca'nın mahallelerinde, bir yandan kaçak yapılara karşı mücadele ederken bir yandan da kırsal kalkınma ile doğayı da korumayı hedefleyen Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, doğaya kaçak moloz döken kişilere yerinde müdahale etti.

Mahalle programı kapsamında çalışmaları sürdürürken Söğütlü Mevkii üzerindeki boş tarlada iki tane kamyon gören Kılıç, aracının yönünü değiştirerek suçüstü yaptı.

Moloz dökümünü durdurdu

Söğütlü yolu girişinin yaklaşık 600 metre ilerisinde biri plakasız iki hafriyat kamyonunun boş araziye moloz döktüğünü gören Kılıç, moloz dökümünü durdurdu. Yasa dışı moloz dökerek doğal varlığa zarar vermeye çalışan kişilere işlem başlatılması için ilçe jandarma ve Buca Belediyesi zabıta ekipleri olay yerine çağrıldı.

Müdahale gelene kadar dökülen molozlar da, İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Daire Başkanlığı ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.

Olayın ardından konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Kılıç, "Buca'nın yeşili bizim özel hassasiyetimiz. Kaynaklar, Kırıklar bölgesi başta olmak üzere kaçak yapılaşmadan moloz dökümüne kadar her olayın yakın takipçisiyiz. Bu konuda yasal yaptırımların da artması gerekiyor. Kimsenin çıkarları uğruna çocuklarımızın geleceğini, İzmir'in akciğerlerini yok etmeye hakkı yok" ifadelerini kullandı.

Bu alanda hizmet veren tüm şoförleri ve firmaları uyaran Kılıç, "Büyükşehirin moloz dökümü için belirlediği; Bornova Gökdere, Güzelbahçe Yelki ve Buca Kırıklar'daki hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıkları depolama tesisleri var. Kimse bu suça ortak olmasın. Duyarlı vatandaşlarımız orman alanı, dere yatağı, yol kenarı gibi boş alanlara gelişigüzel döküm yapanları görürse araç bilgilerini alarak İzmir Büyükşehir Belediyesinin 293 19 99 numaralı Alo Atık Hattı'nı veya belediyemiz çağrı merkezi 999 28 22 numaralı telefonu arayabilir" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA