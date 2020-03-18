Kaçak moloz döken şirketlere 265 bin 497 TL, kişilere ise 88 bin 499 TL ceza kesiliyor
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Bursa, GPS, Güncel

Kaçak moloz döken şirketlere 265 bin 497 TL, kişilere ise 88 bin 499 TL ceza kesiliyor

Kaçak moloz döken şirketlere 265 bin 497 TL, kişilere ise 88 bin 499 TL ceza kesiliyor Çevre katliamına 5 milyon TL ceza Hafriyat ve inşaat atığı taşıyan bine yakın kamyonu uydu araç takip sistemine uyumlu ve damper hareketlerine hassas GPS cihazı ile takip eden Bursa Büyükşehir Belediyesi,...

18.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:21
Kaçak moloz döken şirketlere 265 bin 497 TL, kişilere ise 88 bin 499 TL ceza kesiliyor

Kaçak moloz döken şirketlere 265 bin 497 TL, kişilere ise 88 bin 499 TL ceza kesiliyor

Çevre katliamına 5 milyon TL ceza

BURSA - Hafriyat ve inşaat atığı taşıyan bine yakın kamyonu uydu araç takip sistemine uyumlu ve damper hareketlerine hassas GPS cihazı ile takip eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında atıkları kaçak olarak doğal ortama bırakan kişi ve firmalara toplam 5 milyon 259 bin 502 TL idari para cezası kesti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kontrollü sahalara dökümler için 1 tona 5,50 TL ücret alındığını hatırlatarak, vatandaşları çevre konusunda hassasiyete davet etti.

Büyükşehir Belediyesi, çevreye kirletici unsurlara karşı yoğun bir mücadele veriyor. Özellikle dere kenarları ve verimli tarım alanlarına kaçak olarak dökülen hafriyatların önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesi'nce il genelinde 28 adet hafriyat depolama sahası oluşturuldu. Hafriyat atıklarını kontrollü döküm sahalarına getirenlerden ton başına 5,50 TL ücret alınırken, bu kadar az parayı ödememek için kaçak dökümle çevre katliamına yok açanlar da hem havadan hem de karadan takip altına alınıyor. UKOME kararıyla hafriyat taşıyan araçlara, uydu araç takip sistemine uyumlu, damper hareketlerine duyarlı GPS cihazı taktırılması zorunluluğu getirilirken, bugüne kadar bine yakın kamyon GPS'le takibe alındı. 2019 yılında gerek uydu takibi gerekse saha denetimlerinde kaçak olarak hafriyat dökümü yaptığı tespit edilen 21 şahıs ve 17 firmaya toplam 5 milyon 259 bin 502 TL idari para cezası kesildi. Kestel ilçesinde Büyükşehir iştiraklerinden Burkent tarafından işletilen hafriyat toplama alanını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha sağlıklı bir çevre için tüm vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.

Çevre hassasiyeti

Daha yeşil, daha yaşanabilir Bursa için herkesin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Vatandaşlar olarak, sanayiciler olarak, bu şehirde yaşayan hepimizin bu konuda yükümlülükleri var. Jandarma ile işbirliği içerisinde havadan ve karadan denetimler yapıyoruz. Bu noktada kimsenin mağdur olmaması için çok küçük bedellerle bu işi halletmek varken, sırf 'bedava yapayım' diye hem çevreye zarar verildiğini, hem de çok ağır cezai müeyyidelerin olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kaçak döküm yapan şirketlere 265 bin 497 TL ve kişilere ise 88 bin 499 TL ceza var. 2019 yılında biz 5 milyon 259 bin 502 TL idari para cezası uyguladık. Günde ortalama 250-300 kamyon kontrollü sahalarımıza gelip, 7 bin ton civarında atık bırakıyor. Eğer buralara izinli döküm yaparsanız tonu 5,5 TL. Böyle küçük bedellerle bu işi halletmek varken, çok yüksek bedellerle ceza ödemenin hem insani hem de mali olarak ciddi sıkıntıları var. Şehir hepimizin, şehrin yeşilliği, güzelliği, yaşanabilirliği hepimizin ortak çalışmasıyla oluşacak. Bu vesileyle hemşehrilerimizi daha dikkatli olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaçak moloz döken şirketlere 265 bin 497 TL, kişilere ise 88 bin 499 TL ceza kesiliyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kaçak moloz döken şirketlere 265 bin 497 TL, kişilere ise 88 bin 499 TL ceza kesiliyor

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