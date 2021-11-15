Kaçak midyeye ceza yağdı

BAKIRKÖY, İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul'da yapılan denetimlerde kaçak midye avcılarına ceza yağdı. Sarıyer ile Bakırköy'de gerçekleştirilen denetimlerde kaçak avlanılan 2. 5 ton midye ele geçirildi. Canlı midyeler denize bırakılırken, 5 kişiye toplam 27 bin 275 TL para cezası kesildi. Kaçak avcılara karşı karada ve denizde operasyonlar sürüyor.

Yapılan son operasyon ise İstanbul'da kaçak midye avcılarına karşı yapıldı. Sarıyer ile Bakırköy'de gerçekleştirilen denetimlerde kaçak avlanılan 2. 5 ton midye ele geçirildi.

İl ve İlçe tarım ve orman müdürlükleri, emniyet ve zabıta ekiplerinin katıldığı denetimlerde canlı midyeler denize bırakıldı.

Ayrıca, denetimlerde 5 kişiye toplam 27 bin 275 TL İdari para cezası uygulandı ve 1 takım dalgıç kıyafetine el konuldu. İstanbul kaçak midye denetim

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet