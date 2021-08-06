Kaçak midye avcısına suçüstü baskın: 100 kilogram midye ele geçirildi
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Kaçak midye avcısına suçüstü baskın: 100 kilogram midye ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kaçak midye avcısına suçüstü baskın: 100 kilogram midye ele geçirildi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kaçak midye avcısı, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kaçak midye avcısına suçüstü baskın: 100 kilogram midye ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kaçak midye avcısı, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Ekipler tarafından ele geçirilen 100 kilogram midye denize bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi açıklarında kaçak midye avcılığı yapıldığı yönünde ihbar alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bot ile bölgeye giden polis ekipleri, kaçak midye avcılığı yapan M.B.Ö. isimli şahsı suçüstü yakaladı. Şahsın teknesinde ise 100 kilogram ağırlığında midye ele geçirildi.

Ekipler tarafından midye ve tekneye el konuldu. Ekipler, şahsın topladığı midyeleri tekrar denize bıraktı. Şahıs hakkında idari işlem yapıldı.

Kaçak midye avcısına suçüstü baskın: 100 kilogram midye ele geçirildi
Kaçak midye avcısına suçüstü baskın: 100 kilogram midye ele geçirildi
Kaçak midye avcısına suçüstü baskın: 100 kilogram midye ele geçirildi
Kaçak midye avcısına suçüstü baskın: 100 kilogram midye ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal

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