Suçüstü yakalanan kaçak midye avcısı, 'Hırsızlık mı yapıyorum?' diyerek, kendisini savundu

KOCAELİ Deniz Polisi tarafından kaçak midye avladığı sırada suçüstü yakalanan K.A., "Nerede çalışacağız biz, uyuşturucu mu satıyorum, hırsızlık mı yapıyorum?

KOCAELİ Deniz Polisi tarafından kaçak midye avladığı sırada suçüstü yakalanan K.A., "Nerede çalışacağız biz, uyuşturucu mu satıyorum, hırsızlık mı yapıyorum?" diyerek kendisini savundu. K.A.'ya 'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve maske takmadığı için ceza uygulandı.

Kocaeli Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece yapılan devriye sırasında Körfez ilçesi açıklarındaki bir teknede, dalgıç kıyafetiyle kaçak midye avcılığı yapan kişiler olduğu belirlendi. Deniz polisini gören kaçak midye avcıları, tekne ile kaçmaya çalıştı. Denizde yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından Derince ilçesinde tekneleriyle kıyıya yanaşan kaçak midye avcıları, karada da kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sırasında kıyıda görevli Su altı Grup Amirliği ekipleri, şüphlilerden K.A.'yı yakaladı. Diğer şüpheliler ise kaçtı. K.A., işlemleri için Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü sırada, "Nerede çalışacağız biz, uyuşturucu mu satıyorum, hırsızlık mı yapıyorum?" diye bağırarak kendini savundu. K.A.'ya 'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve maske takmadığı için ceza uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR