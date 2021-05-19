Kaçak midye avcılarına suçüstü
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Kaçak midye avcılarına suçüstü

İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal - Haberler | 3. Sayfa

Kaçak midye avcılarına suçüstü Kaçak avlanan 150 çuval midyeyi denize döktüler Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yasak bölgede midye avcılığı yapan 3 şahsı suçüstü yakalayan polis ekipleri, ele geçirilen 150 çuval midyeyi yeniden denize döktü.

Kaçak midye avcılarına suçüstü

Kaçak avlanan 150 çuval midyeyi denize döktüler

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yasak bölgede midye avcılığı yapan 3 şahsı suçüstü yakalayan polis ekipleri, ele geçirilen 150 çuval midyeyi yeniden denize döktü.

Edinilen bilgiye göre, Dilovası'nde bir teknenin kaçak midye avcılığı yaptığını belirleyen polis ekipleri tekneyi takibe aldı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne ait polis botuyla tekneye ulaşan ekipler, kaçak avcıları avlanırken suçüstü yakaladı. Kaçak avlanan M.S., Y.Ö. ve Y.T. isimli 3 şahsa para cezası kesen polis ekipleri, kaçak avlandığı belirlenen 150 çuval midyeyi ise yeniden denize döktü.

Kaçak midye avcılarına suçüstü
Kaçak midye avcılarına suçüstü
Kaçak midye avcılarına suçüstü
Kaçak midye avcılarına suçüstü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal

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