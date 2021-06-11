Kaçak midye avcılarına polisten suçüstü baskın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaçak midye avcılarına polisten suçüstü baskın

Kaçak midye avcılarına polisten suçüstü baskın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde avlanma yasağının bulunduğu İzmit Körfezi'nde kaçak midye avlayan 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde avlanma yasağının bulunduğu İzmit Körfezi'nde kaçak midye avlayan 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar hakkında idari işlem yapıldı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit İlçesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuşluk alan olarak ilan edilen İzmit Körfezi kıyısında iki şahsın kaçak midye avladığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, S.C. ve B.P. isimli iki şahsı suçüstü yakaladı. Ekipler tarafından 7 çuval midye ve şahısların midye avlamak için kullandıkları 5 tane midye küreği, 2 tane maske, 2 tane snorkel ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından 7 çuval midye, doğal ortamı olan denize bırakıldı.

Şahıslar hakkında ise idari işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki sevgili, tartıştıkları arkadaşları tarafından evlerinde tabancayla vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı
İki sevgili, tartıştıkları arkadaşları tarafından evlerinde tabancayla vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da fuhuş ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Şanlıurfa'da fuhuş ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Kim bilir ne derdi vardı! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi
Kim bilir ne derdi vardı! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Tan Taşçı Hasibe Eren Fahriye Evcen
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Şenol Güneş Ergin Ataman Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaçak midye avcılarına polisten suçüstü baskın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 01:19:33. #1.13#

title