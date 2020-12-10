Kaçak midye avcıları denizdeki kovalamaca sonucu yakalandı
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Kaçak midye avcıları denizdeki kovalamaca sonucu yakalandı

10.12.2020 18:19 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:22
Kaçak midye avcıları denizdeki kovalamaca sonucu yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaçak midye avcıları, deniz polisinin kovalamacasından kaçamadı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaçak midye avcıları, deniz polisinin kovalamacasından kaçamadı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Türkçakal Bulvarı mevkisinde, İzmit Körfezi'nde kaçak midye avcılığı yapıldığını gören vatandaşlar, polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, midye avcılarından kıyıya çıkmalarını istedi.

Uyarılara kulak asmayıp sudan çıkmayan midye avcıları ile bölgeye gelen deniz polisi arasında kovalamaca yaşandı.

Sahil boyunca yaklaşık 1 saat süren kovalamaca sonucu yakalanan 3 kaçak midye avcısına 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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