Kaçak Mazot Üreten Mini Rafineriye Baskın

Gaziantep'te jandarma ekipleri ham petrolden kaçak mazot üreten bir tesise baskın düzenledi. Üretim ve filtreleme gibi sistemleri ile mini bir rafineriyi andıran tesisi, büyük firmalara çevre denetlemesi yaparak ÇED raporu hazırlayan bir çevre mühendisinin kurduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep İl Jandarma ve Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada Gaziantep 2. Organize Sanayi bölgesinde bir iş yerine baskın düzenledi. Ekipler, tesiste ham petrolden kaçak mazot üretildiğini belirledi. Yaklaşık 80 bin TL'ye mal edildiği tahmin edilen tesiste tonlarca ham petrol, kaçak mazot, onlarca top özel filtreleme kağıdı ele geçirildi.

Tesisi kuran çevre mühendisi

Baskında gözaltına alınan ve Çevre Mühendisi olduğu belirlenen M.F.K'nin ise, büyük firmaların çevre denetlemesini yaparak Çevre Etki Değerlendirme(ÇED) raporu hazırladığı öğrenildi. Pompalamadan, filtreleme ve depolamaya kadar her detayı düşünülen ve mini rafineri olarak hazırlanan tesisi, Çevre Mühendisi M.F.K'nın bizzat kendisinin kurduğu ileri sürüldü.

Tesiste kaçak ve çalıntı ham petrol işlenebiliyor

Kurulan tesiste, kaçak olarak yurda sokulan yada ülkenin çeşitli yerlerinde boru hatlarında meydana gelen hırsızlık olaylarında çalınan ham maddelerin ayrıştırılıp, mazota dönüştürülebildiği belirtildi.

Tesisin ısıtması da ücretsiz

Kurulan tesiste kazan vasıtasıyla ısıtma sisteminin de kurulduğu belirlendi. Ham petrolün mazota dönüştürülürken ortaya çıkan ve LPG olarak da bilinen gazın ise soba olarak kullanılan kazana aktarıldığı tespit edildi. İnsan sağlığı için zararlı olan gazın sobada yakılması ile de tesisin ısıtılmasının sağlandığı kaydedildi. Tesiste üretilen ham petrolün ise iş yerine gelen tanker ve kamyonlar vasıtası ile uygun fiyata piyasaya sürüldüğü belirlendi

Daha önce de yakalanmış

Tesisi kuran M.F.K'nın daha önce de bölgede benzer bir tesis yaptığı, bu tesisin de jandarma baskınıyla ortaya çıktığı öğrenildi. Baskının ardından işlem yapılan M.F.K. hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

Baskında yakalanan Çevre Mühendisi M.F.K. da, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Şahsın sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - GAZİANTEP