Kaçak maske üretimi yapılan atölyelere baskın: 50 bin maske ele geçirildi İstanbul'da kaçak maske üretildiği tespit edilen iki atölyeye polis baskın düzenledi.

İstanbul'da kaçak maske üretildiği tespit edilen iki atölyeye polis baskın düzenledi. Baskında toplam 50 bin adet maske ele geçirilirken atölyeler mühürlendi.

Sultanbeyli'de 2 atölyede ruhsatsız ve izin belgesiz kaçak maske üretimi yapıldığını tespit eden polis harekete geçti. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri 1 Nisan günü Turgut Reis Mahallesi'nde iki atölyeye operasyon düzenledi. Operasyonlarda kullanıma hazır 22 bin adet maske ile dikilme aşamasında olan 28 bin adet maske ele geçirildi. Ruhsatsız ve izin belgesiz üretim yaptıkları belirlenen 2 iş yeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

(İHA)

Kaynak: İHA