Kaçak maske üretenlere zabıta baskını
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Bornova, Zabıta, İzmir, 3. Sayfa

Kaçak maske üretenlere zabıta baskını

Kaçak maske üretenlere zabıta baskını İzmir'de Bornova Belediyesi zabıtası, hijyenik olmayan koşullarda kaçak olarak maske üreten işletmeye baskın yaptı.

21.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:40
Kaçak maske üretenlere zabıta baskını

Kaçak maske üretenlere zabıta baskını

İZMİR - İzmir'de Bornova Belediyesi zabıtası, hijyenik olmayan koşullarda kaçak olarak maske üreten işletmeye baskın yaptı. Yabancı uyruklu üç kişinin çalıştığı işletmede üretilmiş ve çuvallar içinde konmuş bin 200 adet maskeye el konuldu.

Gelen bir ihbar üzerine İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi 7300 Sokak'taki binaya denetime giden Bornova Belediyesi zabıta ekipleri; iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan kaçak atölye kurulduğunu, maske üretmek için gerekli koşulların sağlanmadığı, maske, bone, eldiven gibi koruyucu hiçbir tedbir almadan hijyenik olmayan koşullarda maske üretimi yapıldığını tespit etti. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi verilirken, çuvallar içindeki bin 200 adet maske ile yapımı henüz tamamlanmamış 2 bin adet maskeye imha edilmek üzere el konuldu. Bir gün önce açıldığı ve dikilen maskeleri satmaya fırsat bulunmadan yakalanıldığı anlaşılırken, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan kaçak işletme mühürlendi. Polis de iş yeri sahibi hakkında inceleme başlattı. Bornova Belediyesi, gerekli uyarıları yaptığı esnaf ve işletmeleri İzmir İl Ticaret Müdürlüğüne bildiriyor.

Kaçak maske üretenlere zabıta baskını

Kaynak: İHA

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