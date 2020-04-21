Kaçak maske üretenlere zabıta baskını Bornova Belediyesi Zabıtası, hijyenik olmayan koşullarda, kaçak olarak maske üreten işletmeye baskın yaptı.

Suriye uyruklu üç kişinin çalıştığı işletmede üretilmiş ve çuvallar içinde konmuş 1.200 adet maskeye el konuldu.

Gelen bir ihbar üzerine Pınarbaşı Mahallesi 7300 sokaktaki binaya denetime giden Bornova Belediyesi zabıta ekipleri; iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan kaçak atölye kurulduğunu, maske üretmek için gerekli koşulların sağlanmadığı, maske, bone, eldiven gibi koruyucu hiçbir tedbir almadan, hijyenik olmayan koşullarda maske üretim yapıldığını tespit etti.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi verilirken çuvallar içindeki 1.200 adet maske ile yapımı henüz tamamlanmamış 2.000 adet maskeye imha edilmek üzere el konuldu. Bir gün önce açıldığı ve dikilen maskeleri satmaya fırsat bulunmadan yakalandığı anlaşılırken, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan kaçak işletme mühürlendi, polis de iş yeri sahibi hakkında inceleme başlattı.

Bornova Belediyesi, salgın sürecinde özellikle talebin yoğun olduğu ürünlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek içinde sık denetim yapıyor. Gerekli uyarıları yaptığı esnaf ve işletmeleri İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildiriyor.

Kaynak: Bültenler