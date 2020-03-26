Kaçak maske üreten iş yeri mühürlendi
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Altındağ Belediyesi, Altındağ, Ankara, Zabıta, Güncel

Kaçak maske üreten iş yeri mühürlendi

Ankara Altındağ'da kaçak maske üretimi yapan işletme zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

26.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:47
Kaçak maske üreten iş yeri mühürlendi

Ankara Altındağ'da kaçak maske üretimi yapan işletme zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Karapürçek Mahallesi'nde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan bir depoda kaçak olarak maske üretimi yapıldığı ihbarını alan Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerine baskın düzenledi. Halk sağlığını tehdit edecek maskelerin üretimini durduran zabıta, iş yerini mühürleyip kapattı. Üretilen ve üretim aşamasında olan tüm maskeler imha edilirken, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

"FIRSATÇILARA İZİN YOK"

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağ Belediyesi olarak her tür tedbiri aldık ve alınan kararları bir bir hayata geçirdik. Şu sıralar koruyucu maske kullanımı çok önemli. Bu durumdan faydalanmak isteyen, bu durumu haksız kazanca çevirmek isteyen fırsatçılara asla izin veremeyiz. Ekiplerimiz ihbar üzerine harekete geçti, iş yerine baskın düzenlendi. Gereken ne ise yapıldı. Halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir duruma müsamaha göstermemiz mümkün değil" dedi.

Bu küresel salgınla mücadele edebilmek için vatandaşlarla işbirliğinin çok önemli olduğunun altını çizen Balcı, "Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler. Biz el ele vereceğiz, her tür olumsuzluğun üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaçak maske üreten iş yeri mühürlendi

Kaynak: İHA

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Kaçak maske üreten iş yeri mühürlendi

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